阿根廷前帥沙比拿病逝 享年66歲 曾領軍奪世盃亞軍 美斯致哀

阿根廷足總昨證實，前國家隊主帥沙比拿病逝，向其家人致以慰問。該國另一名宿馬拉當拿上月25日病逝，據報沙比拿因此大受打擊，翌日在首都布宜諾斯艾利斯緊急入院，其後被病毒感染，入住深切治療部，延至當地前日下午不治。

沙比拿遺體移送至阿根廷足總總部，昨開放予公眾弔唁，亦有大批球迷在其住所外追悼。而阿根廷及南美洲球會級賽事，本周亦會作賽前默哀。

近年健康轉差未再執教

沙比拿球員年代司職翼鋒，在上世紀70年代於阿根廷勁旅河床出道，曾為列斯聯出戰英格蘭頂級聯賽，亦曾效力錫菲聯兩季，及後回流加盟學生隊，1989年於墨西哥掛靴。

他雖然不是1978年世盃冠軍成員，國家隊生涯亦只上陣8次，但退役後執教鞭，在領學生隊奪得南美自由盃及聯賽冠軍後，於2011年接手阿根廷隊，3年後領軍打入世界盃決賽，但最終力戰至加時下，以0：1不敵德國隊留憾。有指他在該屆世界盃後健康已開始轉差，之後未再執教任何球隊。

美斯懷緬共事時光 「最好記憶之一」

當年麾下主力的阿根廷隊球星美斯，昨戰畢歐聯分組賽後，在社交網上載和沙比拿相擁的舊照，撰文悼念對方：「沙比拿是偉大和專業的人，在我的生涯留下印記。我們在世界盃的經歷，是我最好的足球記憶之一。在此慰問其家人和朋友。」阿古路等其他阿根廷隊後輩均有致哀，河床、列斯聯、錫菲聯等舊會亦發文致意。