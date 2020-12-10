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2020年12月10日星期四
曼聯負萊比錫出局 蘇帥戰術捱批 3中堅陣屢失位招敗 「落後兩球才如夢初醒」
與美斯再同場 C朗：從不視他為宿敵
拉素保F組次名出線 20年首闖淘汰賽
歐霸F組3軍爭兩席 拿玻里誓保不敗出線
東道主卡塔爾破天荒戰歐洲區外圍賽 寓賽於操不計分
足壇快遞：富力傳欲改名藍獅遭拒
電視精選
阿根廷前帥沙比拿病逝 享年66歲 曾領軍奪世盃亞軍 美斯致哀
夏登與76人洽轉會 勢與莫利續前緣
體壇快訊：毅行者連續兩年取消
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯負萊比錫出局 蘇帥戰術捱批 3中堅陣屢失位招敗 「落後兩球才如夢初醒」
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