足壇快遞：富力傳欲改名藍獅遭拒

意警:阿蘇意語考試用西語

意大利警方續披露「阿蘇」蘇亞雷斯今年9月意語考試作弊細節，確認面試官試前已固定問題，球員亦在自我介紹等環節背誦答案，但在部分問題上，仍以西班牙語回應。考試結果早前未獲承認，令蘇亞雷斯無法取得意國護照，未能由巴塞隆拿加盟祖雲達斯，終轉投馬德里體育會。

占美尼斯出院居家休養

狼隊前鋒魯爾占美尼斯10日前對阿仙奴一役，與敵衛大衛雷斯爭頂受傷而頭顱骨折，手術後在當地前日出院，正在家中休養。狼隊上仗以普丹斯取代他任箭頭，但作客0：4不敵利物浦。另外，列斯聯公布中堅羅賓高治在對車路士的敗仗中受膝傷，需做手術。

美職今年收入跌78億

美職公布，今季因疫情致球賽閉門等影響，賽會與球會收入合共大減近10億美元（約78億港元），較估算嚴重。美職下周日舉行總決賽，尋求衛冕的西雅圖海灣者前日3：2絕殺明尼蘇達聯奪西岸冠軍，將與東岸的哥倫布機員爭標。賽會另公布FC多倫多中場普素路膺今季最有價值球員。