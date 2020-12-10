曼聯負萊比錫出局 蘇帥戰術捱批 3中堅陣屢失位招敗 「落後兩球才如夢初醒」

曼聯賽前以較佳總體對賽力壓PSG及萊比錫居首，和波亦足以出線。領隊蘇斯克查排出3中堅陣式，但開賽13分鐘便兩次應對傳中時，後柱無人防守，被安祖利奴及阿馬度希達拉破門。雲迪碧克及保羅普巴等下半場入替後，曼聯漸有起色，亦有般奴費南迪斯罰球中楣。惟隊長哈利馬古尼其後犯錯，69分鐘讓對方傳中球漏過，祖斯甸古華特快迪基亞一步，攻入萊比錫第3球。曼聯末段由費南迪斯的12碼及普巴頭槌博得對手擺烏龍追近，但未能平反敗局。

同組PSG出線

鬥巴軍因第4球證涉歧視延期

同組另一場僅戰至14分鐘，羅馬尼亞籍第4球證疑以「這個黑人」，向球證指示巴沙克舒希的喀麥隆籍助教韋保，引發種族歧視爭論，球證之後向韋保出示紅牌，客軍遂離場抗議。PSG方面的尼馬、基利安麥巴比、派斯奴甘柏比等亦罷踢，向客軍予以支持，最終歐洲足協決定賽事延至今晨續戰，由球證腰斬的比賽時間再開，並會用上新執法團隊。由於PSG與曼聯的對賽以前者得失球差佔優，因此即使PSG此仗落敗亦可次名出線。

曼聯出局後，名宿里奧費迪南批評母會遲入局，以及蘇斯克查使用3中堅的決定：「例如雲比沙卡，沒有一個固定防守目標。史高斯說得很對，要換人，將陣式轉為4後衛，多派一名中場。蘇帥等到半場才改變就太遲。」蘇帥賽後認責，但覺得致命傷是第3輪作客不敵巴沙克舒希，又同意球隊落後兩球才如夢初醒。

據報曼聯轉戰歐霸後，將損失最少1800萬歐元（1.69億港元）獎金及轉播費，亦令普巴離隊機會增加。普巴經理人拉奧拿賽前指其客戶在曼聯過得不愉快，因此不會續約。普巴昨亦只列後備，蘇斯克查稱屬戰術決定，又說：「你要問普巴才會知他是否開心。他很專注幫助球隊，現階段不是談論轉會的時機。希望他的經理人能及早發現，足球是團體運動，這樣我們能合作得更好。」