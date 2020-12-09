哥桑逃火海盼經驗警世 曾稱「起步瘋子」 離F1續為賽車安全獻策

文：陸奇

很多人也忘記，哥桑是在2009年首戰世界一級方程式（F1），只是他季中加入雷諾戰績欠佳，加上車隊重組，翌年又回到GP2，完整一季要到2012年才在蓮花車隊開始。他在前半季取得分站亞季各一，以新人來說相當不錯，只是到了比利時站，他起步壓向咸美頓後碰撞再失控，連帶攬炒3部車，包括當時駕駛法拉利的艾朗素，曾有失控戰車迎面飛過。

這個經典意外令哥桑成為近25年唯一曾被停賽的車手，他近年重提此事，稱之後一天要找心理醫生，研究為何自己出現誤判。然而在3站後，他再次在兩個彎後就插向韋伯的紅牛戰車車尾，賽後被對方稱為「起步瘋子」。哥桑認為這是人生低點，「以為他要揮拳打我，但最難過是下一場賽前，想到他給我的稱呼又相當有道理，便需要很大勇氣繼續比賽」。

8年前造成嚴重意外

出任車手協會總監關注安全

2013年是哥桑的高峰，6次企上頒獎台，但之後7季只曾一次成為三甲，未能助哈斯車隊在近季中游混戰佔優。車迷或許更記得前年在阿塞拜疆，他在安全車後自炒，卻稱感覺到後方老遠的艾歷臣撞他。直至上星期，他歷來第50次退賽，或許才記起他近年接任F1車手協會總監職務，經常為賽車安全提供意見。

兩周前巴林站的恐怖意外，其車上主觀鏡頭影片因涉不安畫面，至今未能公開播放，哥桑表示：「我打趣跟車隊說，如果回歸F1，要再做逃出駕駛艙測試，我應可獲豁免，我可是這方面的冠軍。我亦想啟發其他車手，如何應對這環境。」

明年料轉戰美國

哥桑不獲哈斯車隊續約，明年料轉戰美國印第賽車，但仍持有超級駕駛執照，觀乎今年侯根保數次做替工，誰說哥桑不會再坐上F1賽車？