皇馬爭出線不容有失 拉莫斯復出救駕 施丹誓挫慕軍保帥位

皇家馬德里vs.慕遜加柏

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明晨04：00直播

慕遜加柏在B組5戰8分居首，薩克達「雙殺」皇馬後，以較佳對賽成績力壓同得7分的對方居次，國米以5分排榜尾。最後一輪賽事，皇馬只要全取3分即出線，但打和或落敗，就要視乎國米主場對薩克達的賽果，若國米未能取勝，皇馬將面臨自1997/98年球季以來，首次未能晉級淘汰賽兼首度轉戰歐霸。

據報皇馬一旦無緣歐聯，影響的除了施丹帥位，還有隊長沙治奧拉莫斯前程。這名34歲「得分後衛」明夏約滿，正跟球會談續約。當事人希望在皇馬掛靴，但要求一份兩年新約，稅後年薪達1200萬歐元（約1.13億港元），致使雙方尚未達成協議，加上他不乏歐洲豪門問津，前路仍未明朗。施丹表示，皇馬已習慣在壓力下全力以赴，會以全取3分首名出線為目標，並再次表示沒想過帥位危機問題。

卡華積齊傷癒 嚴防馬古斯杜林

拉莫斯自上月8日起在西甲及歐聯共缺陣5仗，日前才傷癒復操，近一個月沒比賽狀態成疑，但仍很大機會在這場生死戰，聯同亦傷癒的右閘丹尼爾卡華積攜手復出，以防守慕遜加柏的高速翼鋒馬古斯杜林。兩軍在10月底首輪對決，皇馬在完場前6分鐘才憑賓施馬及卡斯米路連入兩球，作客2：2逼和有馬古斯杜林梅開二度的慕遜加柏。

國米迎薩軍 盧卡古自評世界前五

而國米要後上出線，面對薩克達必須全取3分，同時寄望另一仗能分出勝負。射手盧卡古傷癒後6場入5球，表現舉足輕重，這名27歲比利時隊前鋒近日接受《法國足球》訪問時稱，自己是當今球壇最佳的5名前鋒之一：「在戰術及走位，我永遠不會犯錯。如果基斯坦奴朗拿度、美斯及羅拔利雲度夫斯基都可突破自己，為什麼我做不到？」國米中場尼高路巴列拿則因傷缺陣。

A組方面，馬德里體育會作客薩爾斯堡，只要不敗即可次名晉級。D組有阿積士主場面對僅領先1分的阿特蘭大，爭取次名出線。

（歐聯消息）