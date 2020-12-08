勝利船挫上港闖亞冠4強

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2020年12月8日星期二
美斯C朗第36次交鋒 相隔31月碰頭 巴塞迎祖雲爭首名
卡雲尼馬迪爾因傷缺陣 曼聯征萊比錫爭不敗出線
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【明報專訊】神戶勝利船昨以2：0勝上海上港，晉級亞冠東亞區4強。惟先開紀錄的中場恩尼斯達（右）65分鐘拉傷，勢難在後日比賽上陣。未計今晨橫檳水手對水原藍翼的戰果，中日韓現各有一隊仍在角逐。
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