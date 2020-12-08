美斯C朗第36次交鋒 相隔31月碰頭 巴塞迎祖雲爭首名

巴塞隆拿vs.祖雲達斯 now646台、有線610/661台 明晨04：00直播

巴塞隆拿是歐聯分組賽唯一全勝之師，在G組以5戰得15分領前，多亦已晉級的祖雲達斯3分，巴塞只要明晨之戰不敗，便可以首名出線16強。惟對33歲的美斯來說，此役勢成翻身仗，事關這名巴塞隊長正面對效力「地上最強」17季以來，個人事業的低谷。

33歲美斯陷事業低谷

35歲C朗續春風得意

美斯去季傷患增多，各項賽事上陣44次入31球，這入球數目是自2007/08年球季以來最少，亦成為巴塞去季「四大皆空」的其中一個原因。美斯今夏甚至意興闌珊，提出離隊卻不成功，今季更延續頹勢，迄今披甲13次入7球，其中西甲上陣10次入4球及無助攻，球隊則只能在西甲中游打滾，並有競逐巴塞新會長的候選人埋怨，應出售美斯以紓緩球會因疫情帶來的財困難題。事實是美斯一直盛傳明夏勢轉會曼城或巴黎聖日耳門。

C朗卻有點春風得意。這名35歲球星2018年夏天由皇家馬德里轉投祖雲後，未呈老態，3季以來上陣98次入75球，平均入0.77球，今季意甲入8球則僅次於39歲的AC米蘭老將伊巴謙莫域，而上周中歐聯大勝基輔戴拿模更入個人第750球，連前祖雲教練艾歷尼亦稱讚道：「他擁有頂級心理，頭腦與其他球員不同。他是5屆金球獎得主、5次歐聯和1次歐洲國家盃冠軍。這太難了，但他一直發揮作用，而且每年都有新目標。」

35次交手美斯佔上風

然而，連同葡萄牙隊兩次友賽阿根廷隊在內，C朗35次對壘美斯10勝9和16負，19次破門也少對方3次，但披甲173次入132球的歐聯紀錄，卻要勝過146次入118球的次席射手美斯。