體壇快訊：陳芷澄得州賽暫列20

中國跑手澳馬稱王封后

澳門國際馬拉松昨在疫下完賽，中國跑手董國建終以2小時12分59秒獲男子全馬冠軍，其同胞張德順以2小時28分43秒獲女子組冠軍。肯尼亞跑手簡迪昨日則在華倫西亞，以57分32秒打破男子半馬拉松世界紀錄。

羅拔臣特林普全英賽爭冠

中國桌球手周躍龍昨日雖於全英賽打出一棒141度，但澳洲籍對手尼爾羅拔臣表現穩定，三度打出一棒破百，以局數6：2大勝闖決賽。周躍龍出局後，其同鄉亦以同樣局數不敵世界一哥特林普，後者與今季第3冠只差一步。

杜班迪斯膺田徑年度最佳

世界田徑總會昨公布年度最佳運動員，瑞典籍撐竿跳新星杜班迪斯今年連破室內及室外世界紀錄後，獲選為最佳男運動員，以21歲創最年輕紀錄；委內瑞拉隊的羅哈絲則藉打破室內三級跳世界紀錄，當選年度最佳女運動員。

卡雲迪殊返快步未言退

35歲英國隊單車名將卡雲迪殊粉碎「掛車」傳聞，昨公布明年重返快步車隊。這名前世界冠軍在2015年離開該隊，但2018年效力達科車隊時炒車重創，復出後表現未如理想。車壇估計，他此舉是為協助陣中後輩。