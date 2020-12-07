小舒密加首奪F2總冠軍 煞科失利無阻封王 懷父親錦囊明年征F1

伊洛特力追不果奪總亞軍 角田摘季

米克在全長34圈的衝刺賽排第3位起步，車手榜居次的伊洛特在第4位起步，伊洛特要反壓米克贏得總冠軍，除要獲分站前二，亦需要米克未能取得分數。米克一直受到伊洛特強攻，兩次防守時鎖死車輪，戰至第19圈被爬頭後，更因輪胎受損跌至第6位，他與車隊決定進維修站換胎。伊洛特亦因花太多時間追趕米克，與前二車距離甚遠，更因早段進攻令輪胎損耗太多，尾段接連被爬頭，只以第10名完賽，未能搶分。

米克雖只得18名，但保住14分優勢，贏得F2車手總冠軍，前天亦已為Prema奪得車隊總冠軍，明年升班為哈斯車隊征戰F1。德籍車神舒密加在2013年遇滑雪意外，至今仍卧牀，小舒密加在4年後首戰三級方程式，昨晚稱霸F2總冠軍後，扶着戰車蹲下感慨萬分，受訪時更一度哽咽：「這個冠軍是我應該為車隊做到的，很感恩，亦感激伊洛特一直推動我。」伊洛特則因資金不足，下季緣盡F2。印度籍車手Jehan Daruvala今站奪冠，日籍「千禧後」角田裕毅居亞，後上成為年度總季軍。

哥桑避戰煞科站 結束9年F1征途

小舒密加將赴阿布扎比，為哈斯出戰F1煞科站第2節練習賽。他曾表示，從卡丁車年代已獲父親授錦囊，但下季征戰最高舞台，會小心適應戰車等不同環境。而昨晨在巴林舉行的F1薩哈爾站，威廉士車手羅素頂替染疫的「黑帝」咸美頓，首次駕駛平治戰車出戰排位賽，僅以0.026秒之差不敵另一平治車手保達斯，今站排第2位起步。

另外，哈斯車手哥桑上站炒車，千鈞一髮之間逃離火海，他雙手燒傷，留院多天後，昨晚證實將缺席煞科站，意味已結束9季F1征途。34歲的他形容以生命比賽，即使冒險亦值得。平治車隊則表示，有意邀請這名法籍車手在完季後試車，希望他可帶着美好回憶離開F1戰車。