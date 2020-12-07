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2020年12月7日星期一
曼聯膺反勝之王迎歐聯 英超作客均後來居上 般費成頭號功臣
華迪單刀絕殺錫菲聯 領李斯特城返勝軌
巴塞慘負升班馬卡迪斯 10戰14分32年最差 朗奴高文斥麾下態度
祖雲反勝 C朗冲喜迎歐聯再遇美斯
梅拿起孖 拜仁榜首戰逼和萊比錫
獻PSG生涯百球 麥巴比勢續約
北京國安小勝FC東京 首闖亞冠8強
電視精選
小舒密加首奪F2總冠軍 煞科失利無阻封王 懷父親錦囊明年征F1
占士明年改穿6號 23號讓予一眉
體壇快訊：陳芷澄得州賽暫列20
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【明報專訊】（請看附圖）
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