華迪單刀絕殺錫菲聯 領李斯特城返勝軌

上輪意外不敵富咸的李斯特城，是役改遣艾約斯佩雷斯和艾拜頓擔正。24分鐘，艾拜頓遠柱起腳，但射門被門將蘭斯達爾擋出，佩雷斯補射破網，但領先僅兩分鐘，主場的隆特史譚開出左路角球，奧利華麥貝尼爭頂令皮球彈地入網，為錫菲聯追成1：1。雙方易邊後悶戰，至90分鐘，華迪接應占士麥迪臣前傳，單刀殺入禁區建功。李斯特城結束各項賽事近4場不勝，10戰得18分。而錫菲聯錄得六連敗，續以1分排榜尾。

至於上月染疫的韋費特沙夏昨晚復出，與賓迪基分別梅開二度， 領水晶宮作客5：1大勝10人應戰的西布朗，結束兩連敗。

車路士反勝列斯聯 13場不敗

至於車路士昨在2000名球迷見證下，主場以3：1反勝列斯聯，各項賽事連續13場不敗。34歲的基奧特再證身價，射入扳平一球，跨季近6次在英超正選披甲均有入球，為隊史19年來第一人，亦以34歲零66日成英超歷來最老球員達此成績。這名法國隊射手表示：「我感覺正好、充滿自信，落場時很淡定。」

此外，阿士東維拉因今輪對手紐卡素爆疫，聯賽延期，但隊長基亞利殊「唔生性」，繼今年3月後再違反倫敦的防疫措施。他被拍到在餐廳參與中場隊友巴克里的生日派對，惟當地現時嚴禁室內社交活動，巴克里已道歉。