曼聯膺反勝之王迎歐聯 英超作客均後來居上 般費成頭號功臣

今仗是疫下首場讓觀眾入場的英超賽事，上限2000人。曼聯有歐聯出線生死戰後顧，正選收起般奴費南迪斯及拉舒福特，但上半場被主隊狂攻，在38分鐘被中場湯馬士蘇錫克藉角球攻勢開紀錄。紅魔下半場換入般奴費南迪斯及拉舒福特後形勢扭轉，昨正選把關的甸恩軒達臣於65分鐘出迎解圍，雖皮球疑已出界，但接應的般奴助攻普巴射入精彩遠射扳平。3分鐘後，般奴後腳傳予阿歷士迪尼斯傳中，格連活特控定轉身抽射破網，為紅魔反超前。桑馬達入替傷出的安東尼馬迪爾後，於78分鐘妙傳拉舒福特半單刀埋齋，反勝3：1。

出征萊比錫求歐聯出線

曼聯跨季英超作客九連勝，今季5仗作客皆是反勝。據統計，曼聯在英超史上落後下搶回385分，超越原本以383分居首的熱刺。紅魔強勢迎接周三歐聯分組賽作客萊比錫，但領隊蘇斯克查確認，卡雲尼及馬迪爾傷出，盼二人情况不嚴重。般奴費南迪斯創造8次進攻機會及交出一個助攻，獲選今仗最佳球員。他加盟紅魔不足一年，上陣38場入22球及14次助攻。《鏡報》報道，曼聯有意跟這名葡萄牙隊中場談新約，周薪由10萬鎊加至20萬鎊（約209萬港元），以防他被挖角。

哥帥執教700戰 領曼城輕取富咸

曼聯下周日重返主場演英超曼市打吡，宿敵曼城今輪英超憑史達寧建功，打破其6仗入球荒，加上奇雲迪布尼射入12碼，主場2：0輕取富咸，為執教生涯第700仗的領隊哥迪奧拿送上勝利。曼城近15年來首在英超未有換人，哥帥解釋，周四的歐聯迎戰馬賽時，今仗踢足的11人將輪休；藍月已提早晉級16強。