拿玻里主場易名追憶老馬 主診醫生暫獲釋 比利再悼亡友

60歲的馬拉當拿在上月25日離世，拿玻里所在的意大利那不勒斯市多次討論，將市政府擁有的聖保羅球場易名。當地部分神職人員曾聯署反對，稱球場名字具宗教含義，當地法律亦禁止以離世未滿10年的人士命名公共建築物。然而那不勒斯政府昨晨發表聲明，將聖保羅球場易名為「馬拉當拿球場」，紀念這名曾領軍兩奪意甲及稱霸歐洲足協盃（歐霸前身）的傳奇。拿玻里周五歐霸分組賽迎戰皇家蘇斯達，將是主場易名後首仗。

阿國首都擬以馬拉當拿命名街道

馬拉當拿因心臟病離世多天，各地悼念活動繼續。他生前執教的阿根廷甲組球隊甘拿斯亞，今晨在聯賽迎戰颶風隊時，主場一面看台將噴上老馬的標誌性球衣號碼「10」；阿國首都布宜諾斯艾利斯市議會，亦正考慮接納建議，將一條通往小阿根廷人球場的街道以馬拉當拿命名，紀念在此出道的一代球王。

而在當地時間周三，馬拉當拿好友、巴西球王比利在社交網再次發文，稱仍難以相信摯友離世：「你離開已有7天了。很多人將我們拿來比較，你是令世界著迷的天才，是個魔術師，是真正的傳奇。在今天，若我們少一些比較，互相仰慕對方，這個世界將會更美好。」比利又慨嘆無緣再與老馬交談，但冀有天能再次相聚：「希望有一天我們在天堂相聚，效力同一隊。那時我沒有入球也會慶祝，因為可以再次與你相擁。」

主診醫生稱老馬出院後要求獨處

馬拉當拿今年10月底施腦部手術，多間外媒稱他離世前一周曾跌倒，撞傷頭部，其主診醫生盧基上周被扣查。阿根廷《號角報》昨日報道，檢察官尚未落案起訴盧基，他亦暫時重獲自由。阿根廷傳媒報道，盧基的代表律師表示，馬拉當拿出院後要求獨處，禁止其他人埋身，又稱醫護已提供一切適當醫療。當局仍在調查這名球王的死因，據報尚會傳召多名醫療人員。