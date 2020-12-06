廠兵大和解 征熱刺求反彈 主隊或缺洛里斯 奧巴美揚爭破入球荒

熱刺vs.阿仙奴 now611/621台 明晨00：30直播

阿仙奴的內部問題在哪裏，看中場丹尼施巴路斯近期一個訪問便知：「或許令人很難以置信，但穿起這件球衣，很少用上英語。不止阿迪達的團隊、大衛雷斯、梅斯達菲、韋利安、奧巴美揚，我們都用西班牙語溝通。」這名借將早前和雷斯在操練中講手，ESPN昨日引述消息，稱兵工廠職球員上周開檢討會，再出現互相指罵的場面，是否如報道所言，球員和解而決意一同擁護阿迪達，明晨這場逆境波能給予答案。

近年英超北倫敦打吡，熱刺4勝6和2負佔優。兵工廠這次作客宿敵誓要反撲。兩隊今季都打破過去攻強守弱的形象，熱刺在摩連奴麾下保持攻力之餘，開季10場只失9球，屬20隊最佳。

熱刺開季失9球英超最佳

艾歷迪亞促改善死球防守

今季回到中堅位置的艾歷迪亞，認為球隊表現相當好：「考慮到賽程頻密，今季訓練較少。現在只有修咸頓及白禮頓曾透過組織攻破我們，其他失球都源自死球，是唯一感失望和需要改善的。」阿迪達亦承認，熱刺在本周賽前值得排榜首，「但現在要說誰是爭標分子言之過早」。

傳中功效不彰 阿迪達無意改戰術

阿仙奴的防線也不弱，失球計第六少，但近10場入10球僅好過降班區3隊，奧巴美揚更在續約後只入過一球12碼。《天空體育》便指出，這名隊長今季各項防守數據提升，顯示他更多參與防務，反過來或影響進攻效率。球隊銳意增強側擊的戰術亦值得商榷，如上仗不敵狼隊，35次傳中屬兵工廠近一年最多，但只得3次有球員接應到。阿迪達說過，「如果我們能穩定提供傳中，增加接應人手，就可取得更多入球」，但事實是今季傳中成功率排英超尾二，禁區內觸球次數較前三季大幅下跌；相信取代洛里斯的熱刺後備門將赫特，會在今仗看到這一點。