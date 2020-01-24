認知障礙襲足壇 頂頭槌後患無窮 300人罹患阿茲海默腦退化症 英軍1966世盃5冠軍成員中招

在醫學界中，認知障礙症只是統稱，涵蓋多種引致認知功能下降的疾病，其中較為人熟悉的阿茲海默症，約佔七成。而格拉斯哥大學去年發現，球員確診機率是其他群組的3.5倍。

一個名為The Jeff Astle Foundation（JAF）的英國慈善機構研究顯示，目下至少有300名前球員，因頂波而患上阿茲海默症和其他腦退化症。JAF為紀念前英格蘭國腳前鋒阿士圖（ Jeff Astle）成立，他被視為首個因頂球而死亡的英國球員。這名西布朗名宿於2002年因慢性創傷性腦病變（chronic traumatic encephalopathy、簡稱CTE）辭世，終年59歲，經檢測後其腦部年齡被斷定為90歲。CTE常發生於頻繁參與劇烈接觸型運動（如美式足球及拳擊）的運動員。

59歲前英國腳離世成首例

腦部年齡達90歲惹關注

有份籌劃成立JAF的阿士圖女兒Dawn說：「父親的個案是冰山一角，個案總數或以千計，其中以頂球機會最多的中堅及前鋒最多。」球員時代司職中堅18年的50歲英軍主帥修夫基回應道：「以我的年齡，當然關注頂球問題。認知障礙症是非常可怕的。」亦是中堅出身的59歲紐卡素領隊布魯士說：「前輩已出事，我們那一代球員怎會倖免？」

熱刺維拉9舊將中招

靴斯籲禁小將練習頭槌

另據英國《每日鏡報》報道，至少4名協助熱刺在1960/61年球季，榮膺英甲和足總盃「雙冠王」的球員，80歲前患上阿茲海默症。而1957年足總盃冠軍阿士東維拉，亦有5將確診認知障礙症。該報指出，65歲以上人士，平均每14人就有一人患阿茲海默症；80歲以上則約為五分之一，故此，1966年世界盃英格蘭冠軍隊正選11將有5人明顯較一般人士高。

面對多年戰友患病甚至離世，下周二便79歲的昔日鋒將靴斯慨嘆：「若時光倒流，我不會練習頂球。我認為比賽中頂球問題不大，訓練次數才是危機。」他已主張禁止所有大腦未發育成熟的年輕球員練習頭槌。