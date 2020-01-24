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2020年12月5日星期六
槌仔反彈 莫耶斯居功 變陣踢三中堅利攻守 領軍倒戈誓退魔
英國北部疫情嚴重 曼城愛華頓分途迎敵續閉門
渣馬延至明年10‧24 東馬後一周上演勢吸海外好手
疫下重開看台 2000球迷見證廠兵大勝
阿蘇檢測轉陰性 勢主場復出
藍翼挫勝利船奪次名 恒大亞冠無緣16強
體壇快訊：一眉5年頂薪續約湖人
SAT周六足球直播賽事
認知障礙襲足壇 頂頭槌後患無窮 300人罹患阿茲海默腦退化症 英軍1966世盃5冠軍成員中招
現代球輕速增 殺傷力不減
SAT周六足球直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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槌仔反彈 莫耶斯居功 變陣踢三中堅利攻守 領軍倒戈誓退魔
英國北部疫情嚴重 曼城愛華頓分途迎敵續閉門
渣馬延至明年10‧24 東馬後一周上演勢吸海外好手
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