槌仔反彈 莫耶斯居功 變陣踢三中堅利攻守 領軍倒戈誓退魔

韋斯咸vs.曼聯 now621台 明晨01：30直播

大抵難就難在，任何額外元素均伴隨不確定性。無疑上季提過，儘管韋斯咸主場氣氛toxic，惟整體賽績依然符合主強於客的常態，可是當入座率由幾萬人到無人再到二千人，球員對此的心態和適應力便得個估字；而且以往看台上龍蛇混雜，亦有客隊球迷，如今大可假設二千死忠撐場，那會否像戒毒或打疫苗，一下子產生短期的副作用甚至反效果，同屬未知之數。何况一場波兩隊踢，暫為作客王的曼聯有何反應也添變數。這些因素的互動疊加，正是有趣之源。

廢話講完，莫耶斯可以控制的，其實仍多得很。上季鎚仔最大問題，顯然乃大門弱不禁風。法比安斯基養傷頗久並影響狀態，固為死因之一，但後防亦實在較鬆散和精神欠集中。蛻變轉捩點出現在今屆首戰讓紐卡素袋走三分後，莫耶斯從慣常的四人防線改成三中堅，再動用雙防中迪格蘭賴斯與湯馬士蘇錫克，長期有七員守衛護駕，覆蓋範圍縮小了的奧邦拿也可經常一夫當關。人數僅屬基本所需，更重要為隊形結構與同步移動大幅改進，無論縱向或橫向的空間俱長期維持緊密，然後輔以針對不同對手的微調，例如有條件的中高位壓迫、誘敵強行傳中或用長波等等。

新舊將配合純熟 快速反擊添板斧

這個三中堅陣式在攻擊端亦有應用，概念類同阿仙奴以基蘭泰亞尼扼守中路偏左，鎚仔的艾朗加斯威爾在進攻組織階段可變回左閘，增加傳送選項和路線，有需要時也會疊瓦沉底，避免浪費其優秀的傳中和助攻能力，左翼衛馬蘇亞古則往往走入禁區製造混亂。不過主打始終是快速反擊，年初加盟的翼鋒查洛保雲無縫融入，跟米查利安東尼奧等舊將配合愈見純熟，倒過來也提升牽制作用，稍減防守壓力。

莫耶斯複製愛華頓風格

可是話得說回來，倘用目前剛過四分之一賽程的積分，多加三倍就以為等同埋單成績，大概無人那麼天真。一季必有起伏，如參考鎚仔現時的得失球皆優於xG估值去推論，餘下時間理應以進度放緩的機率高於更上一層樓。單就上仗擊退維拉，根本唔輸都偷笑；以至險勝富咸之役，全賴客隊最後一刻的搞笑極刑炒粉。一旦扣掉四或五分，鎚仔此際就淪為中游底部了。

是的，講到尾，或許鎚仔從來沒有大躍進。管理層增兵撞手神，賣走迪安加拿卻犯眾憎；莫耶斯也非臨老開竅，多少乃在複製昔日愛華頓那一套，有力亂局無力爭標，連蘇錫克也猶如費蘭尼翻版。只是畢竟今季太難捉摸，場場都可視為六分波，於非常環境還是戴番個頭盔穩陣。哪怕曼聯有拉舒福特肩膀無恙復操，鎚仔卻有安東尼奧再傷腿筋倦勤，柏高決定支持莫耶斯屠舊主，繼而挑戰英超王座，真心㗎！

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。