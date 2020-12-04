疫下封場 周末港足總盃押後 港超安排有待磋商 各隊續停操

足總昨早召開董事會會議，足總主席貝鈞奇會後透露，正向政府爭取閉門比賽，包括比賽場地維持原定安排及球隊沿用現時場地訓練，並跟民政事務局及康文署保持溝通，但最終須經衛生署審視方案，以及政務司司長張建宗「拍板」，方可獲豁免舉行比賽，承認對於首輪足總盃分組賽如期舉行並不樂觀，足總終在傍晚落實延期。貝鈞奇補充，賽事一旦閉門，足總將負責本月賽事直播費用，估計涉及近40萬元。至於下周六起第3輪港超聯賽能否如期舉行，仍有待公布。

理文傑志予球員在家練體能

愉園眾將運動場跑步

足總盃分組賽原定明午開鑼，首日由理文對天水圍飛馬，以及東方龍獅對傑志；翌日兩仗為愉園對冠忠南區、晉峰對標準流浪。自港府收緊限聚令關閉球場，8隊港超已連續兩日停操，愉園昨安排球員分組到運動場跑步，以保持運動量。主帥鮑家耀說：「球員不能停頓，否則突然宣布重啟比賽，就會應付不來。」他說球隊狀態正冒起，停操影響很大，上季亦試過停操一段日子，再操起球員狀態不易，但指各隊都要面對同樣問題。

理文主帥陳曉明及傑志主帥朱志光均表示，將安排球員在家勤練體能。陳曉明說：「已有心理準備，像回到7、8月（疫情第三波）時，唯有像上次一樣，被動地等待進一步消息。」他指目前球員留在家中，改以網上形式隨體能教練訓練，但因下場比賽未定，主要維持球員的基本體能和狀態。

傑志原定明午大戰東方龍獅，朱志光表示，季初再次停賽，難免影響訓練計劃及球員狀態，會著體能教練為球員安排在家訓練：「現在不知何時再踢下一場，訓練安排會有困難，而暫停比賽後，球員亦要重新提升狀態。」他強調，疫情無法避免，認同此刻安全至上。

今季18場共1.3萬人次入場

港超自上月7日起10場菁英盃及8場聯賽，重開75%觀眾席讓球迷入場，18場賽事共約有1.3萬人次入場，當中最高入場人數為上月22日傑志在旺角大球場對理文的聯賽，入場人數為1775。