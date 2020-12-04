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2020年12月4日星期五
曼聯負PSG出線陷危機 下周鬥萊比錫演生死戰
基奧特「大四喜」寫歷史 領車首名出線
巴塞祖雲分途大勝 C朗締750球里程碑
澳網擬延至2月 開放觀眾入場
占士兩年6.6億頂薪續約湖人
勝利挫首爾 反壓取E組次名出線
足壇快遞：英超26億助EFL紓困
電視精選
疫下封場 周末港足總盃押後 港超安排有待磋商 各隊續停操
港府擬建體藝氣泡 助運動員參與大型活動
體壇快訊：D1泳賽5月補辦
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【明報專訊】（請看附圖）
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