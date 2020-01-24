曼聯負PSG出線陷危機 下周鬥萊比錫演生死戰

曼聯首兩場歐聯先後擊敗PSG及萊比錫，原本形勢大好，昨在奧脫福球場至少打和PSG，已可提早晉級16強。而是役球隊有日前英超助反勝修咸頓的卡雲尼正選首倒戈，但開賽僅6分鐘，紅魔便被尼馬攻破大門。23分鐘，費特洛迪古斯頭頂客軍中場里安度柏利迪斯，球證翻看VAR後出示黃牌。32分鐘，拉舒福特為曼聯追成1：1完半場，繼首輪再對PSG建功。

末段10人應戰 蘇帥嘆把握力不足

尼馬梅開二度 稱欲再與美斯合作

換邊後，曼聯前鋒安東尼馬迪爾錯失兩次黃金機會，包括空門前射高，及後卡雲尼的笠射中楣，紅魔未能反先，結果被PSG於69分鐘，由馬昆奴斯哥利亞接應角球射入再領先。1分鐘後，費特犯規兩黃一紅被逐，完場前被尼馬再入一球，終負1：3。

同組另一場，萊比錫憑阿歷山大索洛夫補時絕殺，作客4：3險勝巴沙克舒希。賽後曼聯、PSG及萊比錫同樣5戰得9分，最後一輪曼聯作客萊比錫只要不敗，便能晉身16強。

曼聯領隊蘇斯克查承認，費特上半場未有被逐有點幸運成分，曾考慮半場將這巴西隊中場換走，但說：「他今場發揮得很出色，（半場時）我跟他說過要保持冷靜。至於第二面黃牌，我認為根本不是犯規。」他續道，球隊表現值得取勝，但指兩隊分野在於把握力：「球隊應付這類硬仗表現成熟不少，但關鍵時刻把握力不足致敗，我們會在作客萊比錫取分而回。」

尼馬賽後心情甚佳，語出驚人公開稱，希望再跟美斯合作，笑言不介意對方搶走其位置：「我目前最渴望的，是想再次跟美斯合作，下季一定要實現。」各界隨即有兩種解讀，一是尼馬希望美斯來投PSG，二是這名巴西隊球星暗示希望重返巴塞隆拿。

多蒙特出線 夏蘭特證年內休戰

F組方面，多蒙特主場以1：1打和拉素，5戰10分續居首及提早晉級。主帥法夫利確認，昨缺陣的射手艾寧夏蘭特腿筋受傷，今年內餘下賽事都無法上陣。拉素9分排次席，最後一仗迎落後2分的布魯日爭出線。