英足壇明年推脫歐後新政 海外球員須工作證 國內球會禁簽海外U18

英國今年初退出歐盟，過渡期本月31日屆滿。足總及兩大賽會的共同聲明指出，來自歐盟地區的球員，明年起不再無限制在英格蘭落班，需經過審查，評審準則包括球員上陣時間、原屬球會排名、聯賽系數、歐洲賽成績、成年國家隊及青年軍代表次數等。所有準則合共取得15分者，可自動獲工作證，未達門檻則要留待足總及賽會決定是否豁免，惟聲明沒指出各指標如何計分。

歐盟球員設評審門檻 足總賽會擁豁免權

以過去1個轉會窗計，缺乏國家隊經驗、聯賽上陣不多的阿仙奴西班牙後衛柏保路馬尼、李斯特城法籍後衛韋斯利科芬拿等，都可能不獲發工作證。部分中下游球會如白禮頓、韋斯咸，今季引援主要來自波蘭、捷克等三、四線聯賽的年輕小將，與不少英冠球會受影響的幅度相信更大。

聲明亦提到「英國脫歐亦代表球會不能簽入海外球會18歲以下青訓球員」，意味當年曼聯青年軍招攬法國中場保羅普巴、西班牙中堅艾利加西亞在曼城出道等類似個案不會重演。如果歐陸亦有類似措施出台，料祖迪比寧咸高價加盟多蒙特等交易將成為絕唱。愛爾蘭傳媒指政策將令當地球員外流機會降低。蘇格蘭方面則擔心優質青訓更易被英格蘭球會搶走。

本土小將勢獲保障 增上位機會

英超賽會亦同意將18至21歲海外球員的收購上限提前，由下月冬季轉會窗起，每次不能引入多於3人。有分析指這是英足總在這場拉鋸中勝出，因他們保障了本土球員上位機會；兩賽會雖未能降低引援門檻分數，勢削中小型球會以至聯賽競爭力，但仍有可能在評分標準上動手腳。