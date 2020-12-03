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2020年12月3日星期四
皇馬再負薩軍出線危 連續23年闖16強或斷纜 施丹傳帥位難保
「00後」炮製奠勝球 助利物浦挫阿積士提早出線
馬體會遭拜仁逼和 最終戰征薩爾斯堡爭出線
雷斯撞頭事件捱批 阿迪達:已做得很好
米克舒密加明年登陸F1投哈斯
法林明高16強負競賽會 無緣衛冕自由盃
黑帝奧蘇軒達臣入選BBC年度6強
體壇快訊：勇士兩球員染疫延遲開操
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英足壇明年推脫歐後新政 海外球員須工作證 國內球會禁簽海外U18
紐卡素7職球員染疫 鬥維拉延期
港甲女足停兩周 足總盃待定
東奧擬豁免海外觀眾打疫苗
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【明報專訊】（請看附圖）
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