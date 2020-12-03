皇馬再負薩軍出線危 連續23年闖16強或斷纜 施丹傳帥位難保

首循環主場負薩克達2：3的13屆冠軍皇家馬德里，昨仗續缺中堅沙治奧拉莫斯，被薩軍的丹天奴及文拿蘇洛文57和82分鐘破門，吞兩蛋而回，並因輸對賽成績而排第3，只多包尾國際米蘭兩分。總計拉莫斯缺席10場歐聯比賽下，皇馬戰績為2勝8負。同日國米藉達美安在17分鐘打開紀錄，盧卡古於64和73分鐘梅開二度，以3：2力挫有柏利亞在完上半場前和75分鐘建功的慕遜加柏。

國米挫慕軍 B組4隊最終輪爭出線

B組兩個出線席位需至下周中舉行的最後一輪才能定奪，皇馬主場須勝慕遜加柏，才可避過連續23年闖16強斷纜，和波的話，便須寄望薩軍作客國米落敗。國米倘在最後一輪報捷，便很有機會以對賽慕軍成績較佳而獲次名晉級，惟若皇、慕交戰言和，國米則篤定出局。

西媒:普捷天奴勢成下任教練

皇馬在歐聯生死未卜，教練施丹卻嗅「炒魷」味。「銀河艦隊」連同西甲在內，5仗錄1勝1和3負，而唯一勝仗是上場歐聯對手國米，在33分鐘便有維達爾領紅。皇馬在聯賽跌落第4，落後多踢1的榜首球隊皇家蘇斯達7分。西班牙傳媒昨報道，施丹未來4場比賽若無法撥亂反正，熱刺前帥普捷天奴勢已成下任教練。皇馬將依次在聯賽作客西維爾、歐聯迎戰慕軍、聯賽迎戰馬德里體育會及畢爾包。

施丹說：「我不會辭職。這是艱難時刻，球隊現在必須展示尊嚴和個性的時候。」他又稱賽前視此役為一場決賽，「現在知道一定要在最後一場分組賽全取3分」。國米功臣盧卡古雖在15場歐戰獨取13球，卻稱由於隊中很多球員的經驗比他豐富，故此否認是領袖，但他堅信這1年半以來，自己處於職業生涯最佳時刻。