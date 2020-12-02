三笘薫扭出旅歐路 首戰日職炮製金球 簽經理人鋪路明年外闖

三笘（音：sim1）薫自小學加入青訓系統，創下川崎U12在全國大會最佳成績，但5年前拒絕一隊邀請，升讀筑波大學體育系。他雖是川崎在大專的指定球員，繼續在球會跟操，但昔日同齡青訓隊友三好康兒、板倉滉等打入日職，甚至在去年起相繼外流，三笘去年底畢業前曾說：「我看到同輩轉戰職業球壇，也更有動力，但我知自己在這個階段應先入大學。我不會感到不耐煩，但同時也知自己不再是小將。要在職業球壇闖出名堂，要立即運用從大專得到的經驗，展示實力。」

視尼馬為偶像

並列川崎前鋒射手榜次席

三笘薫在學期間，成為日本奧運隊栽培重點，出戰過亞運及土倫盃，畢業後加入川崎一隊，今季打出名堂。他慣用右腳，盤扭出色，司職左翼鋒，令他被封為「日本尼馬」，今季暫時雖只8次正選及18次後備上陣，但27.9%射門轉化入球的高效表現，冠絕日職聯賽，亦令他以12球並列球隊射手榜次席，只要在未來4仗再入球，便會追平渡邊千真保持的新人單季入球紀錄。三笘將功勞歸於另一新人隊友旗手怜央：「我與怜央在大學已一起踢球，互相競爭及推動。有時我會為教練派他出場而失望，但如果我們一同上陣，我會表現較好，我也想這樣。」

預定明年1月外闖

東京奧運因疫情延期，雖然失去這個表演舞台，但三笘今年表現大勇，將不乏外流機會。《東京體育》引述日本球圈消息稱，三笘已簽新經理人合約，鋪路到歐洲落班：「預定明年1月，最遲明夏會出國。他已23歲，渴望外流。今次合作的經理人，雖然是在棒球界較知名的団野村，但也有相熟的足球團隊協助。」三笘的下一站，相信會是荷蘭、德國或比利時其中一處。

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