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2020年12月2日星期三
卡雲尼復勇誓弒舊主 歧視風波無阻魔性 PSG杜曹為帥位而戰
巴塞出征美斯休戰 披母會戰衣悼老馬勢被罰
港超疫下或恢復閉門 足總爭豁免 體院再封關
咸美頓F1奪冠後確診 棄戰巴林分站
西班牙女足球員斥老馬家暴拒默哀
李城負富咸 英超前四齊失分
體壇快訊：武藤嘉紀西甲建功締里程碑
電視精選
三笘薫扭出旅歐路 首戰日職炮製金球 簽經理人鋪路明年外闖
曾出產中山雅史 筑波大學足壇搖籃
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【明報專訊】（請看附圖）
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