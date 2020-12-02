港超疫下或恢復閉門 足總爭豁免 體院再封關

港超周六起一連兩天展開足總盃分組賽，足總昨與8隊舉行網上會議。因應限聚令今日起收緊，市民在體育場所參與隊際運動時，須遵守二人限聚令，場所內觀眾席須關閉，有效期至本月15日，賽馬會將軍澳訓練足球中心昨晚亦宣布停開兩周，意味未來兩周賽事勢須閉門。至於本周賽事閉門還是延期，消息指取決於能否獲政府豁免，估計最快今午才獲回覆。

港超賽事若獲豁免，料會如上季港超復賽般，安排職球員以隔離形式比賽及定期接受病毒檢測，據悉昨午出席會議的球會均同意這安排。另外，西貢區議會社區營造及社會創新委員會昨續會，通過授權港超球隊理文成為下季「區隊」。

港超理文成將軍澳區隊

壁球主席盃落實延期

香港體育學院昨午則宣布，因疫情即日起再次「封關」，選擇入住宿舍的運動員及教練可繼續訓練，但直至本月16日期間不能離開；其他運動員則要在昨晚10時離開，其間不能再進入體院，餐廳會續為留宿者提供膳食。香港壁球總會亦宣布，明日在香港壁球中心展開的主席盃，因疫情蔓延而延期。