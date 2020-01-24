卡雲尼復勇誓弒舊主 歧視風波無阻魔性 PSG杜曹為帥位而戰

曼聯vs.巴黎聖日耳門 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨04：00直播

曼聯與PSG之間近季不乏話題，紅魔前季歐聯16強次回合，作客憑補時入球絕殺PSG；今屆H組首循環交手亦作客險勝2：1，但33歲的卡雲尼並沒倒戈。這名新7號仔上季因為莫路伊卡迪加盟，在PSG的上陣時間驟減，即使是隊史神射手、據報願意減薪四成亦不獲續約，兩個月前免費轉投曼聯。紅魔領隊蘇斯克查表示，這名中鋒在球隊有重要位置：「自盧卡古離隊後，我們沒有一個進攻支點。他可為球隊帶來平衡，現時要好好產生化學作用。」

經過多場後備，卡雲尼在上周歐聯首次正選兼踢足全場，回到英超亦展示世界級走位，踢半場便頭槌梅開二度兼助攻，助曼聯反勝修咸頓。惟卡雲尼賽後發帖文被指歧視黑人，最終刪帖並道歉，表示是無心之失，但他仍有可能被罰本土賽停賽，反過來說也意味他會專注在歐聯賽場。曼聯在明晨的H組大戰雖有門將迪基亞及中場雲迪碧克因傷上陣成疑，但蘇斯克查昨晚表示迪基亞可上陣，只要在主場贏出，便可挾四連勝姿態提早出線16強。

卡雲尼為涉歧視言論致歉

杜曹上仗換走天使遭質疑

另一邊的PSG雖以較佳對賽力壓RB萊比錫，但今場失分，而萊比錫擊敗巴沙克舒希，爭晉級將陷被動。PSG一旦分組賽出局，主帥杜曹亦恐怕烏紗不保。然而，尼馬及基利安麥巴比傷癒後表現低迷，上周對萊比錫較具威脅的迪馬利亞仍先被杜曹換出，引來用人質疑。這次「天使」和中場安達靴里拉倒戈曼聯，不知道會否再在賽事期間被犧牲，半場便被換走；唯一利好PSG的是基羅拿華斯等防守球員趕及傷癒候命。

西維爾留力西甲 迎車仔勢遣副選

另外，已在E組篤定出線的車路士將作客西維爾，勝方將獲小組首名，但主隊有周六西甲對皇家馬德里的後顧，料派副選。F組的多蒙特則會迎戰拉素，同樣贏出便鎖定首名資格。