哥桑F1巴林站意外後報平安 背部雙手燒傷無大礙 讚保護裝置成「救命符」

34歲法籍車手哥桑在賽事初段發生意外，戰車直撞防撞欄，車身斷開兩截及爆炸，猶幸哥桑及時逃離，賽後被送往當地醫院。哈斯車隊聲明指他背部及雙手燒傷，治療進度良好，經過X光檢查後，亦證實沒骨折，料當地時間今日出院。

FIA展調查 維迪爾質疑防撞欄安全程度

哥桑昨晨透過車隊的社交網報平安，片段可見雙手被厚厚包紮，他表示：「我的情况良好……尚算良好，我以往不太支持Halo，但現在覺得是F1最偉大的裝置，如沒有它，我如今也不能跟大家說話。」Halo為專門保護車手頭部的駕駛艙裝置，F1於2018年引入，並強制所有戰車安裝，但因阻礙車手視線而備受爭議。

FIA的F1賽事總監馬斯稱，已就事故展開調查，包括收集事發時不同角度的影片。法拉利車手維迪質疑道：「幸好現代戰車比從前安全，但防撞欄絕不應如此脆弱，令戰車這樣起火。」而哈斯車隊昨確認，將遣24歲F2車手菲迪柏迪（Pietro Fittipaldi）出戰下周末的巴林第2站，該巴西籍新秀為兩屆F1總冠軍Emerson Fittipaldi的孫兒，生涯從未出戰F1賽事。

咸美頓95次奪分站 領平治締里程碑

賽事方面，昨因事故暫停逾45分鐘後重開，但再有賽點車手史杜爾反車，原本佔據第3的隊友佩雷斯，則在倒數3圈因引擎故障戰車起火，雙雙未能完賽。「黑帝」咸美頓在安全車引領下，首名回終點，贏得個人第95個分站冠軍，亦是平治隊史第115次分站冠軍，超越威廉士車隊，在歷史排行榜僅次於麥拿侖車隊（182次）及法拉利車隊（238次）。紅牛雙子韋斯塔本及艾邦分列亞季，其中艾邦職業生涯第2次上頒獎台。