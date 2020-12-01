紅軍冀奪出線主動權 迎阿積士不容有失 沙拿高普傳不和

利物浦vs.阿積士 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 明晨04：00直播

利物浦開季後傷兵問題不斷，日前在英超作客打和白禮頓中，再有副隊長占士米拿掛彩，雖有隊長佐敦軒達臣傷癒復出，但缺席迎戰阿積士的球員人數或最多增至8人，其餘7將是後衛華基爾雲迪積克、祖高美斯、阿歷山大阿諾特、中場堤亞高艾簡達拿、拿比基達、阿歷士張伯倫及翼鋒梳頓沙基利。

傷兵纍纍已影響「紅軍」近期成績，近4仗錄得1勝2和1負，而落敗一仗正是上輪歐聯主場，令人意外地吞阿特蘭大兩蛋。目前落後紅軍兩分的阿特蘭大，明晨主場遇包尾的米迪蘭特若全取3分，紅軍一旦不敵阿積士，便會跌落第3，出線形勢便陷於被動。

沙拿疑不滿上陣時間 祖達料續擔正

紅軍的另一隱憂是，穆罕默德沙拿繼負阿特蘭大後，對白禮頓時又在64分鐘被調走，而這名埃及鋒將當時面露不悅，領隊高普亦坦言氣氛不妥，但他堅稱為了對方狀態着想，「我們需要小心翼翼」。沙拿早前返回埃及備戰國際賽時感染新冠病毒，分別在當地及英國隔離，但很快康復的他只缺席了聯賽大勝李斯特城一役。與此同時，23歲新兵迪亞高祖達，今季已在聯賽及歐聯分別入5及4球，料是役續擔正「數糊」。

泰迪治誓保阿積士作客不敗走勢

阿積士方面，自10月下旬主場曾負予紅軍後，表現脫胎換骨，在荷甲和歐聯錄得7勝1和，重登聯賽榜首外，歐聯3戰亦豪取7分，或令紅軍難以安寢的是，阿積士已連續11場歐聯作客不敗，在荷甲和歐聯共入9球的杜辛泰迪治，及八度建功的拉辛拿查奧爾勢成心腹大患。

同日C組榜首曼城將作客少3分的次席球隊波圖，前鋒阿古路與守將尼敦阿基續因傷避戰，而奇雲迪布尼及基爾獲加則在上場歐聯作客奧林比亞高斯休戰後，勢復任正選增強中後場實力。