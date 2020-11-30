東方反勝居首 破理文不敗身 傑志僅和愉園

【明報專訊】港超昨由兩支爭標分子合演入球騷，東方龍獅憑一對箭頭辛祖及盧卡斯建功，加上中堅艾華度奠勝，作客以3：2反勝重返將軍澳主場的理文，聯賽開季兩戰全勝高踞榜首，並打破理文今季各賽事不敗身。
理文僅4分鐘由基華尼頓開紀錄，東方縱有快馬艾華頓2分鐘後射失12碼，仍於13及26分鐘由辛祖及盧卡斯各建功反超前2：1。理文於31分鐘由尼迪利射入12碼扳平2：2完半場。東方換邊後狂攻，中堅艾華度於70分鐘接應罰球頭槌奠勝，終險勝 3：2。
東方主帥李志堅表示，今季首場菁英盃不敵愉園是「點醒」了球員：「令球員知道比賽每刻都不能放鬆，現已踢出應有水平。」理文上仗逼和傑志，昨仗僅負東方，主教練陳曉明說，球隊表現值得取分：「踢出來很像樣，我為球員表現感自豪。」
理文相隔一季主場重返將軍澳運動場，昨仗有937人入場。陳曉明期望日後確認獲任命為區隊時，可做更多地區推廣，令將來每場主場都能吸引過千人入場。
衛冕的傑志則在落後一球下，僅憑後衛李毅凱於74分鐘建功，以1：1逼和愉園，繼上仗打和理文後，開季兩場主場聯賽皆失分。昨仗旺角大球場有1407人入場。愉園主帥鮑家耀說，昨仗可為球員帶出信息，證明面對強隊其實有得踢，不一定輸。
經過兩輪聯賽，東方兩連勝居首，傑志及愉園兩戰皆和2分，理文兩戰得1分。