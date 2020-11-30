泰臣復出表演賽言和 冀續打友誼拳娛樂世人

對手鍾斯特製拳套致敬高比

今次的表演賽在洛杉磯湖人主場史達普斯中心舉行，鍾斯更戴上特製紫色加黃色拳套，兩邊並印有8號及24號，悼念已故湖人球星高比拜仁。賽事每回合由職業賽的3分鐘縮減至兩分鐘，但合共105歲的泰臣及鍾斯，昨甚少打出組合拳，也部分時間展露疲態。泰臣對上一次登上擂台已是2005年，但他昨仗主導全場比賽。曾是4個重量級別冠軍、退役兩年的鍾斯亦顯示昔日強勁步法及防守，過磅輕4.5公斤的他亦善用較長臂展距離，只在第1及第5回合吃過重拳，最終裁判未有一致判決，判定打和。

泰臣在賽前亦調侃自己23年前第2次決戰荷利菲特時，咬對方右耳而被罰落敗一事。影片中的他在感恩節預備了一個外形像鍾斯人頭的蛋糕，更吃下「耳朵」，稱「這比荷利菲特的好吃得多」。他最終在比賽中沒「重施故技」，賽後稱感覺自己可以勝出，但也不介意不分勝負，又謂會繼續出戰表演賽：「我不會再打職業，把精力都專注這事上，這比爭世界冠軍更重要。我們現在更有人性，都希望為世界好。我一定會再做一次。」鍾斯則未即時答應再出戰。

NBA前入樽王首戰拳賽落敗

報道指泰臣今次賽事，將籌得約1000萬美元（約7750萬港元），鍾斯亦最少袋走100萬美元。惟在另一場主賽，曾效力紐約人、NBA前入樽王尼特羅賓遜對網絡名人Jake Paul的職業輕重量級賽事中，雙方只有600美元出場費（不計算獎金及贊助）。羅賓遜最終在第2回合被技術擊倒，一度面朝地攤在地上，拳擊生涯出師不利。