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2020年11月30日星期一
曼聯絕殺 作客八連勝 卡雲尼傳射居功 迪基亞傷出
安察洛堤落淚念亡友馬拉當拿 「他是那年代最強」
紅軍傷兵滿營 高普點名怒批錫菲聯主帥阻換5人
皇馬爆冷負艾拉維斯 高圖爾斯「送禮」 夏薩特再傷
祖雲失分 派路:麾下須習慣沒C朗
小舒密加擁14分優勢 周末煞科戰爭首奪F2世界冠軍
體壇快訊：賓艾化領波爾多逼和PSG
電視精選
泰臣復出表演賽言和 冀續打友誼拳娛樂世人
東方反勝居首 破理文不敗身 傑志僅和愉園
體壇快訊：馬龍孫穎莎澳門賽稱王封后
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼聯絕殺 作客八連勝 卡雲尼傳射居功 迪基亞傷出
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