曼聯絕殺 作客八連勝 卡雲尼傳射居功 迪基亞傷出

曼聯主帥蘇斯克查再以菱形中場支援攻守，荷蘭新兵雲迪碧克首次英超正選，取代受傷的保羅普巴。箭頭之一的格連活特早段扣過修咸頓門將阿歷士麥卡菲，但窄位只射中網側。修咸頓則以效率制勝，中堅碧拿歷克接應角球頭槌建功後，再有助攻的禾特普斯射入罰球，33分鐘領先兩球。曼聯門將迪基亞更在撲救時，左膝撼中門柱，半場要由甸恩軒達臣入替。

烏拉圭前鋒卡雲尼亦同時取代格連活特，成為勝負關鍵。他先在58分鐘右路地波傳中，般奴費南迪斯近射追近。卡雲尼自己則在74分鐘，以插水式頭槌改變對友遠射方向入網，再在補時以另一記頂入絕殺。曼聯反勝3：2，終止修咸頓終7場不敗走勢。

曼城大勝般尼 馬列斯戴帽

曼聯鄰會曼城則連續4次主場對般尼贏5：0。阿爾及利亞翼鋒馬列斯連中三元，成為隊史第2位戴帽的非洲球員。另一翼鋒費倫托利斯及後衛班捷文文迪亦有進帳，助球隊重回聯賽前十。惟射手阿古路昨再未被列入比賽大軍，領隊哥迪奧拿指對方膝傷未癒，亦需時復操。阿古路與中場費蘭甸奴的合約將明夏屆滿，有傳後者預期曼城不會提出續約，將回流巴西或轉戰美職，不排除加盟曼城姊妹球會紐約城。

英超續有兩仗明晨上演，先由李斯特城迎戰富咸。主隊歐霸出線後可無後顧，但3名後防主力列卡度彭利拿、蘇恩古及尼迪迪，預計數日後才復出。阿士東維拉作客韋斯咸前，則公布中場巴克里將養傷3周。

紐卡素累計5人染疫

另外，數日前贏波的紐卡素，再多兩人周末期間感染新冠病毒，累計5人中招，英國《電訊報》指當中4人是一隊球員。前曼聯隊長朗尼首次領軍的打比郡，則在英冠1：1賽和護級對手韋甘比。