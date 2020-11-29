前劍手圓夢創業 毋忘初心續育苗 家逢巨變退出港隊 朱詠禧拒放棄換甜蜜成果

2010年，正值當打之年的朱詠禧經歷爸爸離世，妹妹剛升大學，家庭經濟壓力大增，加上踏入成年組後，隊內競爭遠超青年階段，小伙子自覺難以爭上主力，迷惘之下決定捨棄運動員身分，投入教練工作，以一技之長減輕媽媽擔子。兩年後，他聞悉舊對手張哲維為延續劍擊生涯，在台中創辦甜品店，以應付比賽開支；兩名同被經濟問題打擊的年輕人份外投契，更化敵為友，商量將店舖引進香港，惟礙於資金未成事。

伙劍擊舊對手引入台式芋圓

二人在兩地各自打拼，阿禧將開店之約藏在心中，眼見芋圓由原本在港無人問津，到近年大行其道，曾令他相當「揼心」，直至去年認識生意拍檔終償願，甜品店落戶尖沙嘴的千呎地舖。然而阿禧難捨指導多年的門生，幸獲拍檔理解、承擔舖頭的主要營運，讓他毋須放棄教練工作，維持每周6天教劍，再有一至兩天抽空「落舖」，不時做足7天。這個老闆自言工夫未夠純熟，只能充當「打雜」和洗碗，但自覺親力親為亦是責任。

開業一年接連遇上社會運動及疫情，飲食業大受打擊，但阿禧拒絕輕言放棄。劍道上磨練出的，不只堅毅意志，也培養出快人快語、積極解難的習慣；疫下變幻不斷，此態度正好合用：「譬如疫情初起，我們馬上轉用紙碗，這些看似小事，都是要即時處理的危機；就像打劍一樣無得慢，臨場變化多，比賽時沒人會等你想對策。」

維持教劍 盼資助清貧小將

芋圓店機緣因劍擊而生，阿禧亦冀歸於劍壇，計劃將盈餘資助有潛質的清貧學生，願後輩不再重蹈自己的覆轍。不過生意因疫情時有波幅，他現時未能資助學生，唯有續以教練身分扶助年輕劍手。由高中兼職計起，「朱sir」執教鞭已十多年，當年迷惘中捨棄劍擊的遺憾，如今寄託在教學之上，傳授劍法以外，亦陪伴學生面對人生高低：「如果當年有人開導，我可能會繼續打劍，有時覺得自己人生缺少一個引導者，如今希望做到與學生同行，盡一己力量助他們堅持下去。」

文：黃頴恩、圖：李紹昌