車路士慎防刺客來襲 近10場7次不失 林柏特毋懼老孫卡尼攻力

豪門交出好表現，看似理所當然，但明晨出場的倫敦雙雄身上暫時未見。主隊車路士季前大破慳囊，但對比利物浦及曼城，續非爭標熱門，有望創下最佳開季的熱刺亦一樣。對，靜靜雞贏就是了，Jose，哪管你手握着Kane與Son這Pair火箭。

文：陸奇

熱刺在9輪英超後排榜首，今場贏出便會創下球隊最佳前10場戰績。哈利卡尼加孫興慜的組合共同創造9個入球，距單季紀錄只差4球，而球季還未過四分一。兩人歷來29次在英超助攻對方建功，只較林柏特與杜奧巴昔日在史丹福橋共事時少7球。提到這點，林柏特也認為熱刺雙星能突破這項紀錄。然而，車路士近10場7次不失，林柏特有信心抑制對手攻力，又特別提到新兵堤亞高施華：「他有質素單對單應付這些情况，但不止於此，其經驗與位置感能帶動其他球員。」

信施華經驗帶動隊友

堤亞高施華今季免費轉投車路士，但收購迪姆華拿及夏維斯等花費球會約2億鎊。曾兩度執教「藍戰士」的摩連奴，卻認為班費與林柏特的擔子不成正比：「我有種感覺是，當我在這些球會時，壓力相當大，但這些球隊的現任教練就不是了。給一些壓力他們吧，不要打擾我們。」 林柏特卻反擊道：「你看由我執教的時候，己隊與熱刺的花費不相伯仲。在熱刺的壓力也不會少，因為摩帥打造了很好的陣容，我們都一樣。」

兩支倫敦球隊暫時在英超排名高，某程度得益於季初賽程難度較低。熱刺首周不敵愛華頓後，不曾對過其他當時排名前9的球隊。車路士亦主要對中下游球隊搶分，面對實力較佳的利物浦及修咸頓都未能取勝。熱刺少一日休息但歐霸出副選，兩軍實際斤兩有多少，是役會是不錯的參考指標。值得留意的還有林柏特會否再以三中堅招呼熱刺，畢竟上季兩次交手都刻意有此安排，亦致摩連奴作客車路士不勝走勢延續至5場。

阿仙奴迎狼隊缺比比

另一支首都球會阿仙奴明晨迎戰狼隊，尼高拉斯比比停賽的影響，可能不及球隊在歐霸雙線作賽。事關他們早前作客挪威的莫迪後，因濃霧而滯留當地一晚，影響備戰。