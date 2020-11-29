馬拉當拿傳未立遺囑 或掀家族爭產

馬拉當拿與前妻育有兩名女兒，兩名前女友之後亦為他誕子女。他在2016年承認當時的意大利低組別球員Diego Sinagra為自己骨肉。Sinagra本月初染疫，前天未能出席葬禮，改為上載父子合照並發文：「與你一起是何等高興，你一定想像不到，只是看到你也會令我感到超然，會掛念你的擁抱，以及一起看我們擁戴的拿玻里出賽。父親，我心中的隊長，你不會死亡，因為我至死前都會愛你。」

生前資產近7億

過去最少6人宣稱是馬拉當拿的子女，但直到這名阿根廷球王離世前，都未作基因測試而被合法承認。法新社引述馬拉當拿的家族成員稱：「遺產問題會掀起鬥爭，因為他未立遺囑」，而肥馬生前的資產估值達9000萬美元（約6.98億港元）。

另外，60歲的馬拉當拿因心臟病離世後，遭殯儀人員拍下靈柩及遺體照片。這對工作人員父子被解僱後，聲稱遭球迷死亡恐嚇，亦盼馬拉當拿的家人接受道歉。照顧肥馬的看護昨日則更改供詞，表示事發當天早上沒有進房看望病人。當局雖初步表示馬拉當拿屬自然死亡，但繼續調查其死因，肥馬的前秘書向南美聯合電視台供稱，舊主施手術移除腦部血塊後，質疑其家人及代表律師只顧利益，未有讓肥馬留院，在家中亦沒受到適當照顧。