港人追憶老馬 感嘆青春逝去

文：余瑋

圖：林靄怡

自小着迷 Keyman:如張國榮精神長存

在香港，有不少馬拉當拿和阿根廷隊球迷，但要數到本地球圈的阿根廷「死忠」，很多人都會說出體育評述員馬啟仁（Keyman）的名字。

1982年，馬拉當拿隨小保加訪港友賽精工，精堪球技很快吸引年少的Keyman，即使「老馬」後來紀律差麻煩多多，也無損在Keyman人生中的地位：「他在我這代球迷絕對有血有肉，可說是青春的一部分。」

日前夜深看到偶像死訊，Keyman以為是fake news，「畢竟過去他入醫院已是家常便飯」，但幾經翻看新聞求證，像不斷打擊自己，稱有些像17年前藝人張國榮離世時的感覺：「他們都是我的偶像，但不是崇拜，而是已變成生活一部分，即使離開了仍可繼續聽到哥哥的歌，我相信老馬離世都一樣。正如美斯所言，人雖不在，但精神長存。」 最接近偶像一次，他憶述是2008年奧運時，與老馬同場觀戰阿根廷男籃隊比賽，難忘對方投入：「他睇波，我睇他。他全程不時大嗌，像是睇兒子的比賽。老馬以前落場比賽前的眼神，彷彿是準備打仗，他肯定不是聖人，亦真的不懂潔身自愛，但態度貫徹，就像他臂上紋身的哲古華拉，在足球界有這方面的影響力。」

前年世界盃活動時，Keyman發現香港的阿根廷球迷其實非少數，且動員能力強，他亦形容港人做阿根廷隊球迷，也帶點浪漫情意結：「在香港，德國隊和阿根廷隊的死忠有很多，相比德國隊的冠軍回報率高，有穩定成績支持，阿根廷隊球迷則要不枉此生，像買個希冀和相信一種浪漫，就算在低谷都覺得可上高山，相信美斯還可多踢一屆世盃，有最後探戈。用浪漫看事情也不錯，我活了半世人（50歲），阿根廷隊令我得到很多回憶和盼望，每次都覺得還有機會。」

30年死忠嘆個人主義時代終結

支持阿根廷隊30年的香港球迷洪子健（Andy），對於馬拉當拿離世，有感是個人主義足球時代終結：「以前看阿根廷隊，馬拉當拿憑一己之力引人入勝。」

洪子健是香港唯一一名「樂高專業認證大師」，不少商場積木展覽均出自其手筆，他另一身分是阿根廷隊「死忠」。Andy於80年代末開始睇波，小時候因集圖冊，還有電視播放90年世界盃前瞻，常重溫上屆世盃冠軍阿根廷隊的片段，包括馬拉當拿對英格蘭隊「一扭五」經典入球：「馬拉當拿就像是個門口，令我愛上這球隊，後來我也視肯尼基亞和巴迪斯圖達為偶像，欣賞他們的拼勁。」

「老馬」在94年世盃藥檢「肥佬」，加上2010年世盃做國家隊教練不成功，或令球迷扣分，但Andy稱：「若馬拉當拿不是壞孩子，也許做不到一扭五的經典入球。我欣賞美斯的技術，但他未算可以挺身而出領軍走出逆境。性格決定高度，也跟現今足球重視整體戰術有關。」

阿根廷隊贏過86年世盃及93年美洲盃後，多與大賽冠軍無緣。Andy笑言追捧阿根廷隊是辛苦：「每次總覺有機會，難得有美斯這天才，但不是教練問題就是隊友未能配合。也許是宿命，上帝之手的債要還，不過我會繼續支持再等捧盃的一天。」