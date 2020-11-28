英超下周准10隊球迷入場 被批不公

英國封城措施結束後，部分地區獲准重開看台；英超10隊主場以2000人為上限，包括阿仙奴、車路士、熱刺、利物浦、愛華頓。阿仙奴下周五迎戰維也納迅速的歐霸分組賽，將成8個月來再有球迷入場的首仗。曼城和曼聯繼續閉門，命運相同的列斯聯，主帥比爾沙不滿道：「應確保比賽公平性，現場球迷會影響賽果，現在等同懲罰高風險地區的人。」

阿仙奴熱刺歐霸分途大勝

聖誕快車賽程亦出爐，曼城和車路士需在48小時踢兩仗；「拆禮物日」由李斯特城打頭陣迎曼聯，阿仙奴隨後在主場的「倫敦打吡」火併車路士。下月6日熱刺迎阿仙奴的「北倫敦打吡」亦准球迷入場，兩軍昨在歐霸分途大勝。兵工廠作客以3：0挫莫迪，19歲青訓產物巴洛根入替1分鐘即士哥，助球隊在B組提早兩輪出線。J組的熱刺則憑卡路士雲尼斯奧斯起孖，以4：0氣走盧多格德斯。G組的李斯特城三度落後下，憑占美華迪補時建功，以3：3逼和布拉加後晉級。

至於前日在歐聯吞敗的紅軍，今晚回歸聯賽作客白禮頓，傷癒的隊長佐敦軒達臣前日復操，有望復出。