馬拉當拿促成球例變革 前後護脛無聲抗議 屢被侵犯埋VAR種子

先解釋一下，習慣稱為肥馬，乃象形之餘，亦符合曾為減磅接受胃繞道手術的歷史，反觀老馬實在周街都係。慣性絕非必屬壞事，只是負責擬訂球例的IFAB保守怠惰，卻的確久遭詬病，由此更反映使頑石點頭的難度。那麼關肥馬乜事呢？首先是令從後攔截尺度大幅收緊。

年資較淺的球迷如果看到早年肥馬在巴塞隆拿時期，曾被哥高查飛剷斷腳，而球證竟沒驅逐畢爾包屠夫，肯定眼界大開。雖然當時肥馬勝在年輕未有嚇怕，卻於捧走世界盃後，終告逐漸捱不住變本加厲的招呼，因此除了按規定小腿前方配戴一塊護脛，還自行再加一塊在後，可視為一種無聲抗議。

曾遭從後踢斷腳

無疑那些年的從後攔截受害者不獨肥馬，譬如雲巴士頓盛年掛靴，便自稱關乎日積月累的被侵犯，可是印象中高調地以前後pad自我保護的，倒是僅得肥馬而已。畢竟腿上多了一重負擔和阻礙，難免影響發揮，實屬不得已之舉，也慶幸總算掙得廣泛關注及應有回應——儘管新例搞了幾年，方真正全面實施。

此乃肥馬推動修例的正面例子，反面的呢，沒錯，乃上帝之手造成VAR的引入。固然它不會是唯一叫人想到有得睇帶就好的事例，像肥馬便復於八九歐洲足協盃決賽先用手控球、再把球踢向敵衛前臂博得極刑，惟上帝之手恐怕還是最先浮現於IFAB成員的腦海，並一直念茲在茲，等待科技成熟，踏出最後一步。

時代不停轉變 毋須執著接班人

話說回來，其實英國人吃了啞巴虧也沒什麼好埋怨的，皆因該仗英軍中堅芬域（Terry Fenwick）不止一次以「上帝之肘」向肥馬打頭，倘有VAR，大概要罰幾面紅牌停賽好幾場了。何况肥馬這一回尚算誠實，除了在餘生多番直接間接承認出手，入球後的第一反應更可形容為有點幼稚，慶祝時於觀眾席前不斷舉起左拳，猶如重演案發經過，要勞煩華丹奴急步上前喝止，免得球證旁證察覺蹺蹊。

對了，剛好提到肥馬的幼稚、華丹奴的大佬本色，以至對比美斯，究竟何謂領導能力王者風範？會否純屬跟紅頂白，球技好的、贏波的、奪冠的始具資格擁有，反之則無？哲學家說，不可能兩次踏進同一條河。時代不停轉變，為何總要執著於依據刻板形象找接班人？Apple沒有另一個Steve Jobs也還行吧。天才之所以是天才，正因世所罕見。柏高目標為做個懂得反思學習趕上變化的庸才，切忌淪為人云亦云的懶惰蠢材。願共勉之。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。