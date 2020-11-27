球技難得風範更難求 「老馬」接班人不易覓

談及阿根廷足球時，總能娓娓道來一大堆球星，如巴迪斯圖達、肯尼基亞等，但就是沒有一人能與「老馬」匹敵。若論近年譽為馬拉當拿接班人的，除有獲較多人認同但已年華老去的美斯，其餘人選如艾馬、奧迪加、列基美等，但他們的江湖地位均難與之相比。

美斯最接近 領袖魅力難及

事實上，要在阿根廷隊後輩身上強加「馬拉當拿接班人」稱號並不公平。能像「老馬」一樣，以一己之力改變球隊命運，環顧全世界足壇也絕無僅有。自「老馬」退役後，阿根廷隊每屆大賽均失望而回，被球迷戲稱為「亞軍廷」。球隊三線雖人才輩出，包括拿達路馬天尼斯等新星令人期待。然而本應成為領袖的美斯，卻未能一如前輩發揮影響力。馬拉當拿的球技或許有人承傳，但能同時具有領袖風範，將「10號仔」角色發揮得淋漓盡致的，相信美斯也自愧不如。

唐代白居易憑弔李白墓時，曾寫下「可憐荒壟窮泉骨，曾有驚天動地文」的絕句。上帝之手回歸天國，但球技和影響力，相信也一如李白，為後世津津樂道。

文：拉齊奧