前女婿阿古路上載合照悼念 高普：他佔我人生一部分

歐聯分組賽賽前默哀

阿根廷隊射手阿古路昨晨於歐聯C組下半場後備上陣，在曼城上半場已有中場菲爾科頓建功下，隨隊以1：0小勝奧林比亞高斯，小組四連勝下提早出線16強。他賽後於社交網貼上馬拉當拿昔日高舉世界盃獎盃，以及自己昔日與「老馬」相擁的合照，並寫道：「我們永遠不會忘記你，你將永遠與我們在一起，感謝你！願安息。」阿古路於2008年與馬拉當拿的女兒Gianinna成婚，二人育有一兒，但婚姻只維持4年。2018年，馬拉當拿的律師上載與「老馬」的合照，顯示他家中掛上孫兒的照片，但照片上阿古路的樣子被塗黑；馬拉當拿亦曾公開以「無能」來形容阿古路。

另一英超球隊利物浦於D組出戰阿特蘭大，只要取勝便可提早晉級，但主場在下半場60分鐘起，4分鐘內連失2球，終以0：2吞下今屆首敗；紅軍仍以9分居首。同組的阿積士以3：1主場挫米迪蘭特，以7分居次。紅軍領隊高普賽前受訪，向馬拉當拿最後致敬：「我53歲了，感覺整個人生，他都佔上一部分。不久前，我還在看他的紀錄片，我會永遠懷念他的奮鬥精神。」而與曼城同處C組的馬賽，主場以0：2不敵波圖，4戰全敗篤定出局。