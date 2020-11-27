美斯：馬拉當拿是永恒 「上帝之手」受害3英將同致哀

保亞斯籲全球榮休10號球衣

馬拉當拿近年身體毛病多，不時出入醫院，早前做過去除腦部血塊手術，又過一關，卻於當地時間周三早上，在家中早餐後不適，未送院已因心臟病發猝逝，噩耗傳來，全球球迷悲慟。阿根廷國家隊在社交網撰文表示：「再見了，迪高。你永遠存在於這星球的足球世界裏。」南美足協接受「老馬」母會小保加的要求，將昨日作客國際體育會的南美自由盃16強賽事，押後至12月2日上演；而阿根廷甲組聯賽在疫情下改以盃賽形式舉行，如今足協也落實將賽事易名為馬拉當拿盃。拿玻里的會徽則在社交網轉為黑白色，並撰文致哀：「無話可說，因傷痛難以言喻，只能落淚。」

阿根廷國家隊隊長球星美斯在Instagram上載和「老馬」的合照，並寫道：「這是阿根廷和足球壇悲傷的一天，他離開了我們，但永遠長存，因為迪高是永恆的。我會記住和他共處的美好時刻。」「老馬」於1986年幾以一人之力，為阿根廷隊奪得第2個世界盃，但之後8屆，包括由美斯領軍的近4屆賽事，球隊都無緣冠軍。馬德里體育會教練施蒙尼與老馬在國家隊及西維爾，都曾經並肩作戰，他說：「我們這一代人，8、9歲就是看迪高比賽長大。他就是我們國家足球的指引，展示了為國奮戰的鬥志。他曾是、目前也是最出色球員。」

3個在34年前世盃敗於「老馬」腳下的英格蘭隊球員，昨日亦向一代球王致意。連尼加說：「在我那個年代，他絕對拋離其他人，更或是史上最強。」白賴仁笠臣也表示，「他當年的表現及兩個入球（上帝之手和一扭五）是難以置信的」；列特則稱，「他唯一弱點是右腳，但神奇左腳能掩蓋一切」。當代球星基斯坦奴朗拿度（C朗）亦表示「我今天告別了一個朋友，這世界就向一個天才、一個魔術師說再見。他離開得太早了。」

拿玻里主場擬以「老馬」命名

曼城名帥哥迪奧拿昨日亦懷念「老馬」道：「我曾在阿根廷見過一面橫額，寫着『不在乎生存做過什麼，只在意為人們的生命做過什麼』。馬拉當拿是足球史上出類拔萃的球員，對我們這一代人來說，他令1986年世界盃更美好。」皇家馬德里教頭施丹亦說：「我時常想起馬拉當拿，1986年時，我只有14歲，我所見到的他是獨一無二的。」「老馬」在球壇不凡的表現，叫世人盡量找方法鎖住他的美好回憶，拿玻里會長迪羅倫迪斯表示，計劃將主場聖保羅球場以「老馬」命名，紀念這個在拿玻里揚威意甲的球王。葡萄牙籍名帥韋拿斯保亞斯更呼籲國際足協，讓全球各項賽事榮休其10號球衣致意。