12舊將擬入稟向富力討欠薪 合約現分歧未獲全薪 料下月底展聆訊

多名前富力球員發聲明，委託高葉律師行向富力追討欠薪。聲明指，自上月14日富力宣布退出港超後，該批球員嘗試聯絡球會，但會方一直拒直接回應查詢，直至本月13日，球員接獲富力的代表律師書面回覆，指合約已在10月14或15日終止。根據合約，富力退出本地聯賽時，球員會隨之被解約，但有權收取餘下合約期的全額薪酬。

球員律師：合約列明有權收取全額薪酬

前富力兵林樂勤落實投南區

由於富力拒付全數款項，球員以違反合約及勞工法例為由，委託律師追討欠薪；球員亦在聲明表示，從球會方面得知拒絕支薪的決定，由富力地產董事長李思廉直接參與。而高葉律師行亦發聲明，指根據《僱傭條例》，欠薪屬刑事罪行，僱主可被判罰款或入獄，促富力「做正確的事」，向球員支付應得款項。據悉，12名球員中多人已落班，包括剛加盟東方龍獅的林恩許。

至於已在冠忠南區跟操一段時間的21歲中場林樂勤，昨正式加盟，為第6名成功續留港超的前富力球員。他將披27號球衣，最快後日主場對標準流浪的聯賽上陣，表示早前花時間解決合約問題，冀在南區取得穩定的上陣機會。

施政報告：擬石澳發展水上運動中心

至於昨發表共167段的《施政報告》，僅一段屬「體育」範疇，佔113字，重提啟德體育園預計2023年竣工。其他段落則提及研究在已復修的石澳石礦場發展水上運動中心，以及續在市區及新界發展單車徑網絡。