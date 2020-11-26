AC征里爾爭榜首 伊巴謙因傷唞4周

12次獲膺瑞典足球先生

伊巴謙莫域是繼2016年後，再度當選瑞典足球先生，也將這個人保持的紀錄改寫為12次。他說：「非常感謝。若有信念及肯花大量多時間努力，我相信一切事情都可以發生。」效力車路士女足的27歲後衛瑪達倫嘉艾歷臣，則首次獲選為瑞典足球小姐。

伊巴謙今季意甲上陣6次入10球，暫在射手榜領前，也帶領AC米蘭8戰不敗得20分高踞榜首，惟他日前作客挫拿玻里觸傷腿筋，據報需休戰3至4周，篤定無緣明晨作客里爾及下輪迎戰些路迪外，甚至或缺陣最後一輪出戰布拉格斯巴達，若連同期間5場聯賽，他避戰的總場數更多達8場。

領前A組的羅馬，明晨作客少3分的克盧日，惟中堅基斯史摩寧繼上月膝傷後，上周又食物中毒，及至日前練習後再出現膝蓋問題。這曼聯前守將今季在歐霸及意甲各披甲兩次，助球隊取得3勝1和。

此外，F組次席拿玻里迎戰0分的列積卡前，昨被揭發職球員今季未獲發薪，需至12月1日才得到首個月工資。同組第3位皇家蘇斯達作客榜首阿爾克馬爾，據報中場大衛施華因腿筋受傷缺陣兩周。