基奧特助車路士闖16強 獲保證更多上陣 西維爾巴塞祖雲同出線

車路士昨先由赫臣奧杜爾的入球領先半場，但迪姆華拿連續兩仗面對空門失機，結果85分鐘被雷恩追平。原以為各得1分之際，華拿補時的射門被擋高，後備上陣的基奧特壓贏對手衝頂破網奠勝。蒙尼亞艾哈達迪的95分鐘入球，亦助西維爾作客贏卡斯洛達2：1。車路士及西維爾領先另外兩隊9分，提前兩輪出線，下周將互碰爭分組首名。值得一提的是，西維爾出線後，意味將肯定無緣衛冕歐霸。

頭槌助絕殺雷恩 今季僅踢178分鐘

連同昨仗，基奧特開季至今只上陣了178分鐘，曾表示一月會定去留的他，賽後續拒談前景：「當領隊派你上陣時，便要專注做好工作，沒有更多。」領隊林柏特則希望能給予這名34歲中鋒更多上陣時間：「我確實遇到問題，譚美阿巴謙近况不錯，兩人位置也差不多，但賽程頻密下，基奧特會得到更多機會，你也能看到勝出後的反應，他對球隊有多重要。」

車路士名宿祖高爾則表示，基奧特是否留隊，關鍵還是法國國家隊主帥迪甘斯的取態，如會否堅持基奧特有穩定出場時間，才帶他出戰歐洲國家盃：「如法國隊致電給他，確認這件事，會令他安穩一些，也是對車路士最理想的情景。」

C朗美斯勢交手爭G組首名

至於在G組，祖雲達斯對同組較弱的費倫斯華路士先失1球，但基斯坦奴朗拿度（C朗）在今季歐聯開齋而得以扳平，艾華路莫拉達同樣在補時以一記頭槌絕殺；巴塞隆拿則缺少美斯下，憑後衛達斯攻入加盟後首球，巴夫韋迪梅開二度，基沙文補時錦上添花，作客4：0大勝基輔戴拿模，與祖雲達斯雙雙晉級。兩隊當家球星C朗及美斯或在兩星期後對壘，暫領先3分的巴塞只要該仗不敗，便可以首名晉16強。

（歐聯消息）