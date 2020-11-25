桑美靠「穩」奪天下 曾籌錢參賽 無名鐵騎士稱霸世界

文：陸奇

雖然屋企開滑板店，但踩板的桑美不喜歡玩花式，只想飛快地落斜，10歲如願去學兩個轆，很快便受注目，但5年前挾新秀盃總亞軍之名，卻步入職業生涯危機。其經理人柏高山齊士回憶說：「我向不同Moto2及Moto3車隊推薦他，但都被拒絕。他家人也無錢買位，我不得已籌了點錢，才能送他到一支歐洲Moto3車隊。」

經理人籌錢保送歐洲車隊

然後桑美也差點斷送了自己的事業，他雖然在歐洲Moto3揭幕戰葡萄牙站，在最弱的車隊騎上最弱的車贏出，但山齊士其後在法國站號召有交情的車壇人士到勒芒賽車場考察，桑美卻因為不熟賽道，排位賽只得第27。他回憶當時從後跟隨其他車手逢人過人，5圈內升上頭位，但再沒有前車可參考，之後便自炒，只能在車房內嚎哭。桑美全季總成績仍取得第4，車隊翌年參戰世界Moto3，亦繼續信任他。

兌現承諾 投鈴木即奪冠

這個西班牙人去年作了另一個關鍵決定，就是離開本田車隊的懷抱，轉到鈴木。當日他說，「與本田一起贏世界冠軍是應分，為鈴木奪冠卻是一項傳奇成就，我覺得我可以做到」。桑美兌現承諾，甚至超越6屆世界冠軍馬昆斯，登陸世界賽5年即成為最高組別總冠軍。除了法籍神童昆達拿路，桑美昔日的勁敵及隊友，大多仍在Moto2或Moto3掙扎，7屆總冠軍羅斯也盛讚這名後輩：「這是他第2年晉升MotoGP，之前也只得1年Moto2經驗，但絕對值得贏世界冠軍。今年環境多變，最重要是夠穩定，他做得最好。」

「用60歐元賭我贏世界冠軍，然後贏6000的那位，才是最厲害的人。」不知桑美所說的熟人，又是哪位呢？

（體壇HeatMap）