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2020年11月25日星期三
皇馬征國米不容再失 夏薩特領小將搶分 戴亞斯料替賓施馬掛帥
沙拿歸隊復操 紅軍迎阿特蘭大勢披甲
英超有望重開看台 擬下周放寬防疫 最多坐4000人
港壘總會悼「山狗校長」盧光輝
港欖總調查:華人球員總數超一半
卡辛斯勢投火箭 湖人重簽馬基夫摩里斯
川崎爭提前問鼎日職 東京亞冠負上海申花
體壇快訊：本地三人籃賽取消
電視精選
桑美靠「穩」奪天下 曾籌錢參賽 無名鐵騎士稱霸世界
出身馬略卡 小島出產拿度阿辛斯奧
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【明報專訊】（請看附圖）
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