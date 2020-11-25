英超有望重開看台 擬下周放寬防疫 最多坐4000人

英媒報道，較低風險地區的比賽將獲准重開觀眾席，當局按各區疫情分3級，有相應的入座率上限，最多五成，室內外賽事以1000及4000人為上限。上季英超今年3月停賽，復賽及今季初均閉門作賽，除下周中的歐聯分組賽，熱刺下周六到訪阿仙奴合演「北倫敦打吡」，勢成首場重開看台的英超聯賽；而倫敦地區料被列作第2級，即准最多2000人入場。同日亦在主場作賽的曼城和利物浦，封城令前主場所在地屬最嚴重的第3級，或需繼續閉門。《每日郵報》則稱，大部分英超球場需1萬名觀眾才達收支平衡，球會或因此拒在此階段重開看台。

禾確特重返聖人首建功

沙夏染疫避戰 水晶宮吞敗

至於修咸頓昨晨於英超作客遭狼隊逼和，無緣重返前三；今夏以借將身分回歸「聖人」的禾確特開紀錄，相隔近14年再為母會建功，他興奮表示感覺如重返童年。而昨仗水晶宮射手韋費特沙夏因賽前確診新冠病毒須隔離而避戰，球隊最終作客以0：1不敵般尼，後者開季9輪終開齋，暫逃離降班區。