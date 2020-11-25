皇馬征國米不容再失 夏薩特領小將搶分 戴亞斯料替賓施馬掛帥

國際米蘭vs.皇家馬德里 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨04：00直播

皇馬首循環以3：2險勝國米，但該仗建功的沙治奧拉莫斯及賓施馬明晨因傷無緣上陣。兩人在皇馬地位舉足輕重，賓施馬在今屆歐聯兩度破網，領軍取得1勝1和；隊長拉莫斯更是定海神針，過去33次在歐聯缺陣，皇馬只取得20勝3和10負的成績，勝率僅六成。

國米誓靠盧卡古爭首勝

皇馬近7次作客國米未能凱旋，馬里安奴戴亞斯上仗西甲作客維拉利爾，復任正選建功逼和對手。這名27歲射手據報曾獲施丹告知不在球會計劃內，惟因傷兵滿營再獲起用。球隊殘陣下小將亦肩負破門重任，上仗迎戰國米時奠勝的19歲新星洛迪高高斯，亦力爭成為必然正選：「每次在歐聯上陣也是難忘的，我希望能再有進帳。」復出後表現不濟的夏薩特，以及染疫後康復的卡斯米路，亦寄望領軍雙殺對手，大打爭氣波。

皇馬暫時1勝1和1負，國際米蘭則仍未開齋。藍黑軍團上輪聯賽挫拖連奴重返勝軌，今季各項賽事攻入9球的射手盧卡古打破入球荒，在迎戰皇馬前壯行色。大戰前夕，主帥干地據報擬在明年1月重整陣容，不獲重用的基斯甸艾歷臣或外借至多蒙特，惟意媒批評干地未能為麾下安排最佳位置，致戰績欠佳。干地雖獲班主張康陽力撐留任，但是役再與皇馬交手，仍需領軍搶分出線，鞏固帥位。

衛冕拜仁誓取薩軍提早出線

同組榜首慕遜加柏則迎戰薩克達，料中場史甸度續任正選，冀繼首循環大勝後再全取3分。A組的拜仁慕尼黑及馬德里體育會亦在主場分途出擊，3戰全勝的衛冕之師拜仁雖有甘美治等缺陣，但在羅拔利雲度夫斯基掛帥下，迎戰薩爾斯堡若取勝將鎖定16強席位。